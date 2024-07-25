Крис Хемсворт сыграет в научно-фантастическом экшене «Кодекс Корсара»

По данным издания Deadline, Крис Хемсворт, известный по роли Тора в фильмах Marvel Studios, сыграет главную роль и спродюсирует научно-фантастический экшен «Кодекс Корсара».

Фильм основан на рассказе сценариста Джонатана Троппера. За производство ленты будет отвечать Apple. Фильм снимут на её студии, а затем выпустят на стриминговом сервисе Apple TV+. Хемсворт выступит сопродюсером проекта. Троппер также будет одним из продюсеров наряду с Беном Грейсоном.

«Кодекс корсара» описывается как научно-фантастическое детективное приключение, но подробности сюжета пока что держатся в секрете. Ранее Троппер уже сотрудничал с Apple TV+. Он создал для платформы сериал «Твои друзья и соседи».

Даты выхода у проекта нет.