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Кевину Файги понравились моменты в «Дэдпуле 3», когда высмеивали Marvel

Кевину Файги понравились моменты в «Дэдпуле 3», когда высмеивали Marvel
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Фишка Дэдпула всегда была в том, что он «ломает» четвёртую стену и говорит напрямую со зрителями. А ещё в фильмах про болтливого наёмника высмеиваются супергерои и компании, которые сняли про них фильмы.

С выходом фильма «Дэдпул 3» Уэйд Уилсон станет частью киновселенной Marvel. Очевидно, что в ленте будет много шуток и про саму Marvel Studios. На подобные моменты отреагировал глава Marvel Studios Кевин Файги. По его словам, всему руководству понравились моменты, в которых Дэдпул шутит над Marvel.

Если вы не можете подшучивать над собой, это не в духе Marvel… честно говоря, подобные моменты — одни из наших самых любимых.

Узнать, как именно Дэдпул стебал Marvel Studios, можно будет 26 июля — в этот день состоится мировая премьера ленты. Когда фильм доберётся до России, не сообщается.

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