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Xiaomi показала эксклюзивный смартфон Poco в стиле Дэдпула и Росомахи

Xiaomi показала эксклюзивный смартфон Poco в стиле Дэдпула и Росомахи
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Издание GSMArena обратило внимание на публикацию главы Poco India Химаншу Тандона. Компания анонсировала лимитированную версию смартфона Poco F6, посвящённого выходу фильма «Дэдпул 3» или «Дэдпул и Росомаха».

Смартфон в ограниченном тираже появится в продаже 26 июля — в день мирового старта проката картины. Сам гаджет по характеристикам не отличается от обычного Poco F6, однако его внешний вид радует глаз.

Устройство получило корпус красного цвета, а на его задней крышке изображены главные герои фильма, Дэдпул и Росомаха. Кроме того, светодиодная вспышка повторяет логотип фильма — она выполнена в виде маски Дэдпула.

Фото: Himanshu_POCO

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