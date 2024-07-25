Xiaomi показала эксклюзивный смартфон Poco в стиле Дэдпула и Росомахи

Издание GSMArena обратило внимание на публикацию главы Poco India Химаншу Тандона. Компания анонсировала лимитированную версию смартфона Poco F6, посвящённого выходу фильма «Дэдпул 3» или «Дэдпул и Росомаха».

Смартфон в ограниченном тираже появится в продаже 26 июля — в день мирового старта проката картины. Сам гаджет по характеристикам не отличается от обычного Poco F6, однако его внешний вид радует глаз.

Устройство получило корпус красного цвета, а на его задней крышке изображены главные герои фильма, Дэдпул и Росомаха. Кроме того, светодиодная вспышка повторяет логотип фильма — она выполнена в виде маски Дэдпула.