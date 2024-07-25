Вышел финальный трейлер фильма «Бордерлендс» на русском языке

Вчера вышел финальный трейлер фильма «Бордерлендс». Так как лента получит официальный прокат в России, выпустили дублированный трейлер картины с профессиональными актёрами озвучки.

Дублированный официальный трейлер

Видео доступно на YouTube-канале Global Film. Права на видео принадлежат Lionsgate.

«Бордерлендс» расскажет о Лилит и её напарниках, которые сражаются с инопланетными созданиями и ищут некую пропавшую девушку. На своём пути им предстоит столкнуться со множеством космических противников и опасных созданий, чтобы спасти человека, который может владеть ключом к невообразимой силе.

В ленте снялись Кейт Бланшетт, Кевин Харт, Джейми Ли Кёртис, Ариана Гринблатт и другие.

Премьера фильма «Бордерлендс» в кинотеатрах России состоится 8 августа.