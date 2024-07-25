«Люди не видят разницы»: босс Marvel Studios Кевин Файги — о фанатах DC и Marvel

Вселенные DC и Marvel существуют уже давно. У каждой из них собственная фанатская база, которая расширяется. Конечно, никуда не делись и споры: мол, кто круче, Железный человек или Бэтмен?

Однако существуют и люди, которые не видят разницы между двумя вселенными. Босс Marvel Studios Кевин Файги рассказал о забавном случае, когда поклонник спутал фильм DC Studios с проектом Marvel.

Многие люди не понимают разницы. Кто-то только что сказал мне: «Поздравляю с выходом «Синего Жука». Люди просто не знают.

В комментариях под интервью Кевина Файги люди пишут, что одинаково сильно любят обе вселенные, поскольку они дарят уникальные эмоции и уникальных персонажей.

Видео доступно на YouTube-канале CinemaBlend. Права на видео принадлежат CinemaBland.