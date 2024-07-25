Фильм-катастрофа «Смерч 2» вышел в кинотеатрах России

25 июня в кинотеатрах России состоялась неофициальная премьера ленты «Смерч 2» — вольного ремейка знаменитого фильма-катастрофы 1996 года. Картину уже показывают в некоторых крупных сетях, а до остальных кинотеатров произведение доберётся в ближайшие выходные.

Таким образом, новый летний блокбастер доберётся до кинотеатров РФ спустя примерно десять дней после ранней премьеры в Европе. По сложившейся традиции ленту показывают в России с помощью предсеансового обслуживания из-за ухода кинокомпании Universal из страны.

«Смерч 2» рассказывает о команде охотников за штормами, которые планируют запечатлеть и попытаться уничтожить надвигающееся на них природное явление. Однако масштаб смерчей превосходит все их прогнозы, из-за чего они вынуждены бороться за выживание. За первые выходные лента собрала более $ 120 млн, что превысило ожидания аналитиков.