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В WhatsApp появится функция поиска людей по имени — прямо как в «Телеграме»

В WhatsApp появится функция поиска людей по имени — прямо как в «Телеграме»
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По данным издания WABetaInfo, для WhatsApp разрабатывают функцию, которая позволит пользователям искать людей не только по номеру телефона, но по имени. Подобная опция уже давно существует в «Телеграме».

На данный момент функция находится в стадии разработки, и создатели WhatsApp планируют доработать её до официального выпуска. Пользователи смогут указывать уникальные имена, которые будут отображаться вместо номера телефона.

Как это будет выглядеть, можно увидеть на скриншоте ниже.

Фото: WABetaInfo

Авторы издания WABetaInfo отмечают, что поиск не только по номеру телефона позволит повысить уровень конфиденциальности пользователей. Раскрывать свой личный номер не всегда безопасно, отметили в СМИ. Примечательно, что людям будет необходимо проверить доступность желаемого имени в процессе настройки, чтобы обезопасить свой уникальный идентификатор.

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