БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Хронометраж режиссёрских версий «Мятежной Луны» Зака Снайдера составит более 6 часов

Хронометраж режиссёрских версий «Мятежной Луны» Зака Снайдера составит более 6 часов
Аудио-версия:
Комментарии

Онлайн-кинотеатр Netflix раскрыл продолжительность режиссёрских версий «Мятежной луны» Зака Снайдера с рейтингом «18+». Оба фильма получат расширенный хронометраж с новыми сценами, не вошедшими в официальный монтаж произведений.

Так, продолжительность первой части расширенного фантастического боевика («Чаша крови») составит 3 часа 21 минуту — это почти на полтора часа больше оригинального хронометража. Второй фильм («Проклятие прощения») уже будет не столь амбициозным с продолжительностью в 2 часа 51 минуту. Снайдер обещает, что расширенные версии картин лучше раскроют персонажей и передадут дут его новой киновселенной.

Продолжительность режиссёрских версий «Мятежной луны» Зака Снайдера

  • «Мятежная Луна: Чаша крови» — 3 часа 21 минута (вместо 2 часов и 13 минут)
  • «Мятежная Луна: Проклятие прощения» — 2 часа 51 минута (вместо 2 часов и 2 минут)

Премьера режиссёрской дилогии «Мятежная Луна» состоится 2 августа. Получит ли она продолжение, в Netflix пока не сообщали.

Материалы по теме
Видео
Вышел трейлер режиссёрской версии «Мятежной Луны» Зака Снайдера — премьера 2 августа
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android