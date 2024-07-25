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Симпл закрыл свою школу Counter-Strike через два месяца после запуска — курс стоил $ 100

Симпл закрыл свою школу Counter-Strike через два месяца после запуска — курс стоил $ 100
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Известный киберспортсмен Александр s1mple Костылев отказался от идеи собственной онлайн-школы Play Like s1mple по игре в Counter-Strike 2.

Подписчики курса сообщают, что все видео на платформе стали приватными и недоступны для просмотра, а новый контент не появляется уже полмесяца. Некоторым начали возвращать деньги за обучение.

Сам Симпл информацию о закрытии проекта пока не комментировал, однако инсайдеры отмечают, что снайпер больше не намерен заниматься онлайн-курсами.

Костылев запустил проект 13 мая вместе со своим братом: через неделю тот утверждал, что охват курса составил 27 млн человек, а на занятия к Симплу записались более 80 тыс. человек.

В то же время эксперты и представители сферы критиковали «Play Like s1mple» за содержание курса и подачу информации, а также за высокую цену — по скидке цена на старте составляла $ 100 (около 8,5 тыс. рублей).

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