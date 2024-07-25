В России начались продажи складных смартфонов Samsung Galaxy Z Fold 6 и Galaxy Flip 6

Российские ритейлеры начали продажи новых складных смартфонов Samsung — Galaxy Z Fold 6 и Galaxy Z Flip 6. Стоимость устройств стартует от 190 тыс. рублей и 120 тыс. рублей соответственно.

Galaxy Z Fold 6 получил основной 7,6-дюймовый Dynamic AMOLED 2X-дисплей с частотой обновления 120 Гц и внешний экран размером в 6,3-дюйма. Ёмкость аккумулятора составила 4400 мА/ч. Galaxy Z Flip 6 же оснастили основным 6,7-дюймовым экраном и внешним 3,4-дюймовым Super AMOLED-дисплеем. Объём аккумулятора составил 4000 мА/ч.

Оба смартфона работают на флагманском процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, получили встроенные ИИ-функции из линейки Galaxy S24 и уровень защиты от влаги и пыли IP48. Продажи устройств по всему миру начались 24 июля.