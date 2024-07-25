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В iOS 18 появится функция видеозвонка службе 911 — для повышения безопасности

В iOS 18 появится функция видеозвонка службе 911 — для повышения безопасности
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По данным издания The Verge, на iOS 18 появится важная функция, которая будет работать во время звонков в службу 911. Люди, попавшие в беду или сообщающие о каком-то преступлении, могут связаться с поддержкой через видеосвязь.

В экстренных ситуациях эта опция поможет службам быстро среагировать и найти человека при необходимости. Система экстренного вызова Apple SOS уже может передавать голосовые вызовы и отправлять текстовые сообщения, а также сообщать о вашем местоположении. Apple её улучшает.

Фото: RapidSOS

Всё это часть усилий Apple по улучшению безопасности, включая функцию обнаружения сбоев, которая была представлена на iPhone 14 и новее, а позже добавлена в Apple Watch Series 8, Ultra и SE второго поколения.

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