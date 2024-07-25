БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

AMD перенесла выход процессоров Ryzen 9000X из-за некачественных образцов

AMD перенесла выход процессоров Ryzen 9000X из-за некачественных образцов
Комментарии

Компания AMD перенесла старт продаж своих флагманских процессоров Ryzen 9000X на несколько недель вперёд. Изначально чипы должны были поступить на полки магазинов 31 июля, однако теперь релиз намечен на первую половину августа.

Так, процессоры Ryzen 7 9700X и Ryzen 5 9600X поступят в продажу 8 августа, а процессоры Ryzen 9 9950X и Ryzen 9 9900X поступят в продажу 15 августа. В AMD объяснили, с чем связан перенос: всё дело в некачественных образцах первых партий чипов. В компании заявили, что они не соответствуют высоким стандартам качества производителя.

Таким образом, новые флагманские процессоры AMD доберутся до пользователей в середине августа. Первые полноценные тесты чипов должны появиться за несколько дней до старта продаж.

Материалы по теме
Intel представила процессоры Lunar Lake с оперативной памятью и низким энергопотреблением
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android