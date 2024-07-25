Представлен первый постер фильма «Волшебник Изумрудного города» с главными героями саги

«Кинопоиск» и дистрибьютор «Централ Партнершип» представили дебютный постер фильма «Волшебник Изумрудного города». На нём можно увидеть главных героев будущей картины, премьера которой в кинотеатрах России состоится 1 января 2025 года.

Фото: «Кинопоиск»/«Централ партнершип»

«Волшебник Изумрудного города» расскажет о девочке Элли и её псе Тотошке, которые оказываются в волшебной стране Жевунов. Для того чтобы выбраться оттуда, герои отправляются на поиски Волшебника в Изумрудный город.

Главные роли в картине исполнили Юрий Колокольников («Игра престолов»), Екатерина Червова, Светлана Ходченкова («Актрисы») и Евгений Чумак («Гром: Трудное детство»). Режиссёром ленты выступил Игорь Волошин, известный по сериалам «Ольга» и «Физрук». За сценарий отвечали Тимофей Декин («Кома») и Роман Непомнящий («Ёлки»).