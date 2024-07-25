Режиссёр «Логана» Джеймс Мэнголд выступил против мультивселенных в кино

Знаменитый голливудский режиссёр Джеймс Мэнголд, постановщик «Логана», недавнего «Индианы Джонса» и грядущего фильма про Боба Дилана с Тимоти Шаламе, высказался против мультивселенных в кино. Об этом автор рассказал в интервью журналистам издания Rolling Stone.

По мнению Мэнголда, мультивселенные вредят рассказу историй в кино, режиссёр сравнил их с деталями LEGO. Он привык работать на эмоциональном уровне со зрителями, не обращаясь ко всевозможным отсылкам и к связи картины с другими фильмами во франшизе.

Мультивселенные — враг рассказа историй. Смерть сторителлинга. Людям почему-то интереснее смотреть, как соединяются между собой детальки LEGO, чем на ту историю, которая разворачивается прямо перед их глазами. Во время съёмок я всегда задаю себе вопрос: «Что уникального в этом фильме и этих персонажах?» Не заставлять вас думать о каком-то другом фильме, отсылках или о чём-то еще, это всё интеллектуальный, а не эмоциональный акт. Я хочу, чтобы фильм работал на эмоциональном уровне.

Ближайшей работой Мэнголда станет биографический фильм «Совершенно неизвестный» про культового певца Боба Дилана. Премьера ленты с Тимоти Шаламе состоится в 2025 году.