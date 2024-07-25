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В России вышел фильм ужасов «Собиратель душ» с Николасом Кейджем

В России вышел фильм ужасов «Собиратель душ» с Николасом Кейджем
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25 июля в России состоялась официальная премьера хоррора «Собиратель душ». Фильм ужасов с Николасом Кейджем доступен в большинстве кинотеатров страны в привычном русском дубляже.

Видео доступно на YouTube-канале Атмосфера Кино. Права на видео принадлежат Neon.

«Собиратель душ» рассказывает историю агента ФБР, которая выслеживает серийного маньяка по кличке Длинноногий. Приближаясь к разгадке тайны, девушка всё отчётливее осознаёт свою связь с преступником и его целью.

Главные роли в «Собирателе душ» исполнили Николас Кейдж и Майка Монро («День труда», «В объятьях лжи»). Режиссёром выступает Осгуд Перкинс, известный по работе над хоррором «Гретель и Гензель». Критики тем временем называют ленту одним из самых страшных хорроров в истории кино.

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