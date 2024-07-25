«Такими и должны быть трейлеры»: зрители в восторге от трейлера «Джокера 2»

23 июля Warner Bros. выпустила второй трейлер фильма «Джокер: Безумие на двоих» — продолжения оригинальной картины 2019 года. Премьера ленты состоится уже 4 октября в мировых кинотеатрах.

Спустя двое суток количество просмотров ролика на YouTube превысило 14 млн. Трейлер продолжает входить в тренды площадки и получает очень положительные отзывы от зрителей — на момент написания заметки пользователи поставили более 400 тыс. лайков и всего 9 тыс. дизлайков. Зрители особенно хвалят визуальный стиль, Хоакина Феникса и Леди Гагу, а также отмечают отсутствие каких-либо спойлеров в трёхминутном ролике.

Просмотры и реакции на трейлер «Джокера 2» Фото: YouTube

Отзывы зрителей о трейлере «Джокера 2»

Такими и должны быть трейлеры. Я на хайпе, хотя так и не понял, что происходит в фильме. И мне это нравится.

Мне нравится, что в трейлере не раскрывают сюжет фильма. В наше время это большая редкость.

Невероятно, что самый успешный персонаж DC — это не супергерой, а злодей без суперспособностей.

Я просто хочу сказать, что Хоакин Феникс впервые снимается в продолжении. Так что этого должно быть достаточно, чтобы сказать вам, что «Джокер 2» будет очень важным фильмом.

Тот факт, что они дали фильму настоящее название, а не просто «Джокер 2», и что они так много внимания уделили трейлерам… Я верю, что это будет хорошее продолжение.