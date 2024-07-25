Вышел трейлер фантастики «Стальное сердце» про киборга Илью Муромца

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Кинокомпания «Атмосфера кино» опубликовала полноценный трейлер фантастики «Стальное сердце» про киборга Илью Муромца. В ролике показали главных героев и битву роботов.

Видео доступно в VK-группе «Атмосфера кино». Права на видео принадлежат «Карго».

Согласно синопсису, во времена Древней Руси Соловей-разбойник потерпел очередное жестокое поражение от рук Ильи Муромца, после чего поклялся отомстить богатырю, уничтожив память о его подвигах. Дожив до наших дней благодаря волшебному эликсиру бессмертия, Соловью удаётся воплотить свои планы в жизнь: он переписывает историю, выставляя себя почитаемым героем сказок.

В актёрский состав вошли Никита Ефремов, Владимир Любимцев, Тимофей Кочнев, Марк-Малик Мурашкин, Антон Васильев, Юрий Нифонтов, Елена Валюшкина и другие. Режиссёром выступил Карен Оганесян.

Премьера «Стального сердца» состоится 22 мая 2025 года.