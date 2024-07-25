S.T.A.L.K.E.R. 2 отложили до 20 ноября — новый геймплей покажут 12 августа

Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 объявили о переносе игры на 20 ноября, хотя изначально выход шутера ожидался 5 сентября. Авторы сдвигают дату релиза проекта уже в шестой раз — в честь этого они опубликовали свежий тизер.

Из короткого ролика стало известно, что новый геймплейный трейлер команда покажет уже 12 августа.

Видео доступно на YouTube-канале GSC Game World. Права на видео принадлежат GSC Game World.

Ожидается, что для прохождения основной сюжетной кампании игрокам понадобится приблизительно 40 часов. Ко всему прочему в тайтле будут предусмотрены четыре концовки — на финал истории влияют и некоторые второстепенные задания.

Релиз S.T.A.L.K.E.R. 2 состоится на ПК и Xbox Series. С первого дня тайтл появится в магазине GOG, а также Steam.