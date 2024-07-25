БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Вышел глобальный мод Fallout: London для Fallout 4 — релизный трейлер

Вышел глобальный мод Fallout: London для Fallout 4 — релизный трейлер
Аудио-версия:
Комментарии

На этой неделе состоялся релиз глобальной модификации Fallout: London для Fallout 4. В честь данного события разработчики проекта опубликовали релизный трейлер, в котором показали исследование посапокалиптичного Лондона, новых мутантов и главного героя.

Видео доступно на YouTube-каналеTeam FOLON. Права на видео принадлежат Team FOLON.

Fallout: London — огромная модификация для Fallout 4, позволяющая игрокам исследовать постапокалиптическую версию английской столицы с новыми фракциями и уникальными заданиями.

Модификация добавит в игру уникальные варианты быстрого перемещения: поезд, такси и лодки. Также он привнёс в тайтл новую полноценную сюжетную кампанию, врагов, систему динамической погоды, механику курения, игровые гитары и даже возможность подоить корову.

Материалы по теме
Сценарий второго сезона сериала «Фоллаут» уже готов
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android