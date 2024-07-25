Вышел глобальный мод Fallout: London для Fallout 4 — релизный трейлер

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На этой неделе состоялся релиз глобальной модификации Fallout: London для Fallout 4. В честь данного события разработчики проекта опубликовали релизный трейлер, в котором показали исследование посапокалиптичного Лондона, новых мутантов и главного героя.

Видео доступно на YouTube-каналеTeam FOLON. Права на видео принадлежат Team FOLON.

Fallout: London — огромная модификация для Fallout 4, позволяющая игрокам исследовать постапокалиптическую версию английской столицы с новыми фракциями и уникальными заданиями.

Модификация добавит в игру уникальные варианты быстрого перемещения: поезд, такси и лодки. Также он привнёс в тайтл новую полноценную сюжетную кампанию, врагов, систему динамической погоды, механику курения, игровые гитары и даже возможность подоить корову.