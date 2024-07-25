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Стартовали съёмки новой «Фантастической четвёрки» с Педро Паскалем

Стартовали съёмки новой «Фантастической четвёрки» с Педро Паскалем
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На этой неделе стартовали съёмки новой «Фантастической четвёрки» от Marvel. Также была опубликована совместная фотография исполнителей главных ролей.

Напомним, Педро Паскаль в ленте сыграет роль Мистера Фантастика или Рида Ричардса. Вместе с ним в проекте сыграют Эбон Мосс-Бакрак (Существо) и Ванесса Кирби (Женщина-невидимка). Режиссёром ленты выступит Мэтт Шекман.

«Фантастическая четвёрка» — фильм, рассказывающий про Фантастическую четвёрку, команду супергероев из комиксов Marvel, в которую входят Мистер Фантастик, Существо, Человек-факел и Женщина-невидимка. Согласно данным инсайдеров, антагонистом новой картины выступит Галактус, роль которого исполнит Хавьер Бардем.

Мировая премьера «Фантастической четвёрки» состоится 25 июля 2025 года.

Кадр со съёмок

Фото: pascalispunk | IG

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