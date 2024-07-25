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Два игрока отравились на топ-турнире Skyesports Championship по CS 2 в Индии

Два игрока отравились на топ-турнире Skyesports Championship по CS 2 в Индии
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Минимум два участника скандального турнира Skyesports Championship 2024 по Counter-Strike 2 столкнулись с отравлением. Индийские организаторы пока не комментируют происходящее.

Первым о проблемах со здоровьем сообщил Павел s1ren Оглобин — его команда BetBoom Team снялась с турнира ещё вчера, но перед отлётом домой российский киберспортсмен успел отравиться.

Ещё одним пострадавшим стал Лаурентий lauNX Цырлеа из Revenant Esports: в оставшихся матчах румынского рифлера заменит тренер коллектива Крис Jeebs Де Сантис.

Ранее старт Skyesports Championship 2024 пришлось отложить на день из-за массовых проблем с оборудованием и электроэнергией. Игроки жаловались на слабые ПК и подключение к Сети.

Турнир в Индии является последней возможностью набрать рейтинговые очки и попасть в квалификацию к мэйджору по Counter-Strike. Призовой фонд ивента составляет $ 300 тыс.

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