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Мультфильм «Гадкий я 4» выйдет в онлайне 6 августа

Мультфильм «Гадкий я 4» выйдет в онлайне 6 августа
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Цифровая премьера мультфильма «Гадкий я 4» в онлайне состоится 6 августа — спустя месяц после мировой премьеры в кинотеатрах. За это время четвёртая часть франшизы успела заработать в прокате почти $ 600 млн.

Напомним, полторы недели назад сборы франшизы «Гадкий я» перешли порог в $ 5 млрд сборов. Также четвёртая часть серии уже окупилась и начала приносить создателям прибыль — бюджет ленты оценивается примерно в $ 100 млн.

«Гадкий я 4» рассказывает, как главный герой вынужден столкнуться с новыми врагами, угрожающими всему человечеству. Однако самым сложным для Грю станет воспитание родного сына, который с младенчества уж слишком сильно напоминает своего отца.

Изначально анимационную ленту планировали начать показывать в российских кинотеатрах с 6 июля, однако позже премьеру перенесли на 13-е число.

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