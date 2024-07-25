Завершились съёмки драматического сериала «Между нами химия» с Сашей Бортич

Кинокомпании «Водород» и «НМГ студии» объявили о завершении съёмок драматического сериала «Между нами химия» с Сашей Бортич («Холоп», «Танцуй, Селёдка!»). Также было опубликовано множество кадров из шоу.

Согласно синопсису, мать двоих детей и водитель такси Таня узнает, что у неё серьёзный диагноз. Теперь ей нужно решить, как быть с детьми, если болезнь победит. Отдавать детей родственникам нельзя — значит, нужно найти партнёра. Им оказывается врач Тани, с которым у них неожиданно всё складывается. Внезапно мужчин-претендентов становится всё больше и больше…

Также в актёрский состав вошли Никита Ефремов, Павел Ворожцов, Нелли Уварова, Евгений Сангаджиев и другие. Режиссёром Карина Чувикова.

Сроки и дата выхода сериала пока не раскрываются.

Кадры из сериала

Фото: «Водород»/«НМГ студии»

Фото: «Водород»/«НМГ студии»

Фото: «Водород»/«НМГ студии»

Фото: «Водород»/«НМГ студии»

Фото: «Водород»/«НМГ студии»

Фото: «Водород»/«НМГ студии»

Фото: «Водород»/«НМГ студии»