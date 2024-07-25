Премьера «Дэдпула и Росомахи» в России задержится — RHS

Блогер Дмитрий Череватенко рассказал в своём телеграм-канале, что у кинотеатров России возникли трудности с транспортировкой копии фильма «Дэдпул 3». Из-за этого премьера ленты в стране задержится.

По словам Череватенко, сначала Сети начали составлять расписания на начало августа, однако в последние часы сеансы постепенно начали удаляться с сайтов.

С чем связана задержка, остаётся неизвестным, но пошёл форс, что это из-за того, что студия Red Head Sound запретила показывать СНГ дубляж. Приятно, что так высоко ценят наши возможности… Но это вброс и не более того.

Дата премьеры «Дэдпула 3» в кинотеатрах России остаётся неизвестной. До всего остального мира супергеройская лента добралась уже 25 июля.