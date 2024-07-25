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Скорость работы YouTube в России начали масштабно замедлять

Скорость работы YouTube в России начали масштабно замедлять
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Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин заявил, что в России начнут масштабно замедлять скорость работы YouTube. По словам депутата, с 29 июля работу видеохостинга замедлят на 40%, а с 5 августа — на 70%.

Отмечается, что замедление YouTube коснётся только «десктопных» версий — мобильную связь ситуация пока не затронет.

Эта мера коснётся только «десктопных» версий. Мобильную связь она пока не затронет. «Деградация» YouTube – вынужденный шаг, направленный не против российских пользователей, а против администрации иностранного ресурса.

Хинштейн объяснил, что данная ситуация — следствие «антироссийской» политики хостинга, который последовательно удаляет каналы российских общественных деятелей.

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