Скорость работы YouTube в России начали масштабно замедлять

Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин заявил, что в России начнут масштабно замедлять скорость работы YouTube. По словам депутата, с 29 июля работу видеохостинга замедлят на 40%, а с 5 августа — на 70%.

Отмечается, что замедление YouTube коснётся только «десктопных» версий — мобильную связь ситуация пока не затронет.

Эта мера коснётся только «десктопных» версий. Мобильную связь она пока не затронет. «Деградация» YouTube – вынужденный шаг, направленный не против российских пользователей, а против администрации иностранного ресурса.

Хинштейн объяснил, что данная ситуация — следствие «антироссийской» политики хостинга, который последовательно удаляет каналы российских общественных деятелей.