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Кит Харингтон вернулся к роли Джона Сноу в игре Game of Thrones: Legends

Кит Харингтон вернулся к роли Джона Сноу в игре Game of Thrones: Legends
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Финальный восьмой сезон «Игры престолов» вышел пять лет назад — в 2019 году. С тех пор актёр Кит Харингтон ещё ни разу не возвращался к роли Джона Сноу, однако недавно артист вновь вернулся в образ персонажа — в рекламе мобильной игры Game of Thrones: Legends.

В ролике Харингтон идёт по тускло освещённому клубу, сосредоточившись на игре в мобильный проект по мотивам «Игры престолов».

Видео доступно на YouTube-канале Game of Thrones: Legends. Права на видео принадлежат Zynga.

Это настоящее любовное послание фанатам, без которых франшиза была бы ничем, и для меня большая честь воздать им должное в этой новой рекламной кампании.

В январе актёр рассказал, как боролся с алкоголизмом и проблемами с психикой после завершения шоу.

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