Стартовали съёмки ромкомедии «Походу любовь» со звездой «Майора Грома»

На этой неделе в Санкт-Петербурге стартовали съёмки романтической комедии «Походу любовь» со звездой «Майора Грома» Сергеем Горошко. Также кинокомпания ID PRODUCTION поделилось рядом фотографий со съёмочной площадки.
Согласно синопсису, Лиза впервые оказывается в Петербурге. Знакомство с молодым художником и его другом музыкантом открывает дорогу приключений к разводным мостам, вечеринкам местной богемы и любовному треугольнику.
Ещё в актёрский состав войдут Анна Завтур («Цикады»), Кузьма Котрелёв и другие. Режиссёром и сценаристом проекта выступила Яна Климова-Юсупова («Просточеловек», «Слишком хорошая Анна»).
Премьера фильма состоится в онлайн-кинотеатре KION. Точная дата и сроки выхода пока не раскрываются.
Кадры со съёмок
Фото: ID PRODUCTION
Фото: ID PRODUCTION
Фото: ID PRODUCTION
Фото: ID PRODUCTION
Фото: ID PRODUCTION
Фото: ID PRODUCTION