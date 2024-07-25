Стартовали съёмки ромкомедии «Походу любовь» со звездой «Майора Грома»

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

На этой неделе в Санкт-Петербурге стартовали съёмки романтической комедии «Походу любовь» со звездой «Майора Грома» Сергеем Горошко. Также кинокомпания ID PRODUCTION поделилось рядом фотографий со съёмочной площадки.

Согласно синопсису, Лиза впервые оказывается в Петербурге. Знакомство с молодым художником и его другом музыкантом открывает дорогу приключений к разводным мостам, вечеринкам местной богемы и любовному треугольнику.

Ещё в актёрский состав войдут Анна Завтур («Цикады»), Кузьма Котрелёв и другие. Режиссёром и сценаристом проекта выступила Яна Климова-Юсупова («Просточеловек», «Слишком хорошая Анна»).

Премьера фильма состоится в онлайн-кинотеатре KION. Точная дата и сроки выхода пока не раскрываются.

Кадры со съёмок

Фото: ID PRODUCTION

Фото: ID PRODUCTION

Фото: ID PRODUCTION

Фото: ID PRODUCTION

Фото: ID PRODUCTION

Фото: ID PRODUCTION