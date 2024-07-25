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В фильме Стивена Спилберга про НЛО сыграют Джош О'Коннор и Эмили Блант

В фильме Стивена Спилберга про НЛО сыграют Джош О'Коннор и Эмили Блант
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Как сообщают журналисты издания World of Reel, новый фильм Стивена Спилберга об НЛО получил название The Dish. Заголовок будущей ленты был раскрыт в ходе презентации IMAX для инвесторов.

В актёрский состав предстоящей картины войдут Джош О'Коннор («Химера», «Претенденты») и Эмили Блант («Оппенгеймер», «Каскадёры»). Полный каст и подробности сюжета пока не раскрываются.

К созданию сценария для ленты был привлечён Дэвид Кепп, который ранее работал со Спилбергом над фильмами «Парк Юрского периода», «Война миров» и «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа». Новая работа разрабатывается на основе оригинальной идеи Спилберга, однако никаких других деталей пока нет.

Картина The Dish выйдет в мировом прокате 15 мая 2026 года.

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