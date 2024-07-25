Звезда «Дюны» Ребекка Фергюсон сыграет в фильме «Острые козырьки»

Как сообщили журналисты издания Deadline, звезда «Дюны» и «Миссии невыполнима» Ребекка Фергюсон сыграет в фильме «Острые козырьки». Какую именно роль исполнит Фергюсон, неизвестно.

Ранее автор «Острых козырьков» Стивен Найт подтвердил, что актёр Киллиан Мёрфи вернётся к роли Томаса Шелби в будущей картине. Съёмки предстоящей ленты стартуют уже в сентябре.

Действия ленты развернутся в разгар Второй мировой войны. Ранее также стало известно, что в фильме будет две сюжетные линии, а в истории появятся как новые персонажи, так и старые.

Премьера картины состоится в 2025 году в стриминговом сервисе Netflix. Напомним, компания работает сразу над двумя спин-оффами «Острых козырьков». События первого ответвления развернутся в Бостоне спустя несколько десятков лет после оригинала. Второй проект расскажет о юности Полли, матриарха клана Шелби.