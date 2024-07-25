Тейлор Свифт призвала зрителей идти в кино на «Дэдпула и Росомаху»

Американская певица Тейлор Свифт опубликовала новую фотографию в своих соцсетях. На ней артистка находится в окружении звёзд грядущего фильма «Дэдпул и Росомаха»: с Райаном Рейнольдсом и его женой Блейк Лайвли, Хью Джекманом и режиссёром ленты Шоном Леви.

В своём посте Свифт пошутила, что на фотографии должен был быть один Хью Джекман, однако она из вежливости не стала просить остальных выйти из кадра. Девушка заявила, что авторы «Дэдпула и Росомахи» вложили всю душу в ленту, и призвала сходить зрителей в кино.

Фото: Соцсети Тейлор Свифт

Последние несколько лет я наблюдала, как один из моих лучших друзей вкладывал в «Дэдпула и Росомаху» всё своё сердце, душу, пот, время, энергию, шутки, боль, радость, тьму и волшебство. Он создал лучшее творение в своей жизни, и этот фильм похож на портал радости, дикое бегство от реальности или бутерброд для пресса. Я не знаю, как он это сделал. Но таков Хью [Джекман]! На фотографии есть и другие, абсолютно случайные люди, но мы были слишком вежливы, чтобы попросить их уйти. «Дэдпул и Росомаха» выходит уже завтра — сходите в кино, если вы любите безоговорочно невероятные фильмы.

Премьера «Дэдпула и Росомахи» состоится 26 июля. До России лента доберётся неофициальными способами, однако даты выхода в нашей стране у картины пока нет. Ранее ходили слухи, что Свифт также появится в ленте в роли самой себя.