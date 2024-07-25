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Четвёртый сезон «Пацанов» посмотрели 55 млн человек — это новый рекорд сериала

Четвёртый сезон «Пацанов» посмотрели 55 млн человек — это новый рекорд сериала
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Онлайн-кинотеатр Amazon поделился данными о просмотрах четвёртого сезона сериала «Пацаны». По данным компании, за продолжением следили около 55 млн человек — именно такую аудиторию назвали в пресс-службе сервиса.

Таким образом, четвёртый сезон «Пацанов» установил новый рекорд для сериала. Ранее лучший результат принадлежал третьему сезону, однако с тех пор аудитория шоу выросла сразу на 20%. Сейчас «Пацаны» входят в топ-5 самых популярных сериалов Amazon, уступая лишь «Властелину колец: Кольцам власти», «Фоллауту» и первому сезону «Джека Ричера».

Интересно, что 60% зрителей четвёртого сезона находятся за пределами США. Больше всего интереса за рубежом к шоу проявили жители Великобритании, Бразилии, Индии, Германии, Канады и Франции.

Тем временем Amazon уже работает над пятым сезоном сериала, который станет финалом для шоу. Съёмки должны стартовать в ноябре, а премьера состоится в 2026 году.

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