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Босс Marvel Studios Кевин Файги объяснил, почему Disney проспойлерила «Дэдпула 3»

Босс Marvel Studios Кевин Файги объяснил, почему Disney проспойлерила «Дэдпула 3»
Аудио-версия:
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В недавней беседе с изданием Variety глава Marvel Studios Кевин Файги объяснил, почему было принято решение использовать в финальном трейлере фильма «Дэдпул 3» или «Дэдпул и Росомаха» спойлерный фрагмент, раскрывающий появление одного важного персонажа.

Если вы не смотрели финальный трейлер, то можете словить спойлер в тексте ниже!

В ролике показали Дафни Кин, которая вернулась к роли Лоры Кинни (X-23). Героиня впервые появилась в «Логане», а теперь её можно будет увидеть и в триквеле «Дэдпула». По словам Файги, раскрытие появления Кин связано с тем, что актриса хотела пойти на мировую премьеру. Ещё одна причина — маркетинговый отдел Disney хотел показать «эмоциональную суть фильма».

Видео доступно на YouTube-канале Marvel Entertainment. Права на видео принадлежат Disney.

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