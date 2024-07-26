Крис Хемсворт готов вернуться к роли Тора в любой момент

Актёр Крис Хемсворт, прославившийся благодаря роли Тора в киновселенной Marvel, в недавней беседе с изданием Extratv рассказал, что готов вернуться к своему персонажу. Притом актёр готов сделать это в любой момент.

После выхода четвёртого «Тора» с подзаголовком «Любовь и гром» Хемсворт сомневался в том, что история Тора продолжится. Более того, артист выразил мысль о важности перезапуска истории персонажа, поскольку ему не нравилась клоунада, в которую скатились последние ленты Marvel Studios.

Сейчас же актёр вновь выразил желание вернуться к персонажу. По словам Хемсворта, он ждёт возможности, чтобы вновь воплотить образ героя.

Я жду момента, чтобы понять, что в этом направлении вообще происходит.

Видео доступно на YouTube-канале extratv. Права на видео принадлежат extratv.