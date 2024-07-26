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Вышел второй трейлер мультфильма «Трансформеры Один» с Оптимусом Праймом и Мегатроном

Кинокомпания Paramount Pictures опубликовала второй трейлер мультфильма «Трансформеры Один». В ролике показали знаменитых трансформеров в лице Оптимуса Прайма, Мегатрона, автоботов и десептиконов.

«Трансформеры Один» станут «историей происхождения» франшизы на планете Кибертрон и расскажут о ещё молодых Оптимусе и Мегатроне, которые впоследствии станут злейшими врагами.

Видео доступно на YouTube-канале Paramount Pictures. Права на видео принадлежат Paramount Pictures.

Персонажей в мультфильме озвучили Скарлетт Йоханссон (Чёрная вдова из фильмов Marvel), Джон Хэмм («Безумцы»), Крис Хемсворт (Тор из фильмов Marvel) и Лоренс Фишбёрн («Матрица»). Режиссёром картины выступил Джош Кули, известный по «Истории игрушек 4».

Премьера полнометражной ленты состоится 20 сентября 2024 года.