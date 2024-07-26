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Из-за начавшейся забастовки актёров против игровой индустрии может пострадать GTA 6

Из-за начавшейся забастовки актёров против игровой индустрии может пострадать GTA 6
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Прошедшей ночью началась забастовка Гильдии актёров США (SAG-AFTRA) против игровых компаний. Из-за неё более 2 тыс. актёров озвучки и захвата движений не смогут сотрудничать с Activision, EA, Take-Two и другими крупными представителями индустрии.

На релизы, запланированные в этом году, забастовка вряд ли повлияет, а вот на будущие — вполне. Одной из таких игр, которая пострадает от забастовки, может стать GTA 6. За выход игры отвечает Rockstar Games, которая принадлежит Take-Two. Если разработчики не успеют поработать с актёрами для игры, её релиз могут отложить на 2026 год.

Гильдия актёров хочет добиться следующего: она требует повышения заработной платы и гарантию в защите от генеративных нейросетей.

Сколько продлится эта забастовка, предсказать невозможно. Забастовка Гильдии актёров в киноиндустрии летом 2023 года шла более трёх месяцев.

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