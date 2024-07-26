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Звезда «Реальных пацанов» Владимир Селиванов рассказал, получит ли сериал продолжение

Звезда «Реальных пацанов» Владимир Селиванов рассказал, получит ли сериал продолжение
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Актёр и певец Владимир Селиванов, известный по «Реальным пацанам», рассказал в интервью «Газете.Ru», получит ли шоу продолжение. Артист решил оставить свой комментарий касательно этого, несмотря на то что проект уже закрыли.

По словам Селиванова, продолжение не планируется. История подошла к концу, и возвращаться к ней не планируют. Хотя Владимир отметил, что с радостью бы снялся в каком-нибудь новогоднем специальном выпуске, но не более.

У всего должен быть финал, и мы рады, что закончили эту историю. Если будет какой-то новогодний спешл «Пацанов» — с удовольствием поучаствую, но как сериал или ситком проект больше не выйдет, к этому мы не вернёмся.

«Реальные пацаны» завершились в 2023 году на десятом сезоне.

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