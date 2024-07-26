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Сергей Бурунов назвал любимых озвученных им персонажей из мультфильмов

Сергей Бурунов назвал любимых озвученных им персонажей из мультфильмов
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Известный актёр Сергей Бурунов в интервью Пятому каналу рассказал о любимых озвученных им персонажах из мультфильмов. Сергей назвал нескольких героев.

По его словам, он любит все мультфильмы, которые озвучивал, однако есть самые запоминающиеся: это Реми, Дракула и Грю.

Ну, я, в принципе, все мультики люблю, которые я озвучивал, но из самых запоминающихся был Реми из «Рататуя», Дракула из «Монстров на каникулах», ну и Грю, конечно».

Помимо этих мультфильмов, Бурунов озвучил около 280 фильмов. Он наиболее известен как русский голос Леонардо Ди Каприо. Актёр озвучил своего американского коллегу в фильмах «Волк с Уолл-Стрит», «Не смотрите наверх», «Выживший», «Начало», «Остров проклятых» и других картинах.

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