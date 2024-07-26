«Это не похоже ни на что»: Леди Гага — о своём пении в фильме «Джокер 2»

Леди Гага в интервью изданию Empire рассказала о том, что она старалась исполнять песни в «Джокере 2» не от своего лица, а от лица Харли Квинн. В итоге получился удивительный результат.

По словам певицы, пение в «Джокере» не было похоже ни на что, чем она занималась раньше, и это, конечно же, плюс.

Люди знают меня под сценическим псевдонимом Леди Гага, верно? Но этот фильм немного не про меня. Я играю персонажа. Поэтому я много работала над тем, как я пела, чтобы это исходило от Харли, а не исходило от меня как от исполнителя.

«Джокер 2» продолжит историю комика Артура Флека, страдающего от психологических проблем. Главный герой выбирается из психиатрической лечебницы Аркхем вместе со своей новой знакомой — доктором Харлин Квинзел.

Премьера картины состоится 4 октября.