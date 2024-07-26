Marvel жирно намекнула на главного злодея фильма «Фантастическая четвёрка»

Сейчас в Сан-Диего проходит Comic-Con. Свою панель, конечно же, получила и Marvel Studios, которая порадовала фанатов эффектным шоу дронов. Поклонники засняли красивое представление в небе и выложили на YouTube.

Во время мероприятия Marvel показала в воздухе изображение Галактуса, а после него логотип фильма «Фантастическая четвёрка». Вероятно, таким образом подтвердились слухи о том, что именно пожиратель планет станет главным врагом команды в грядущей ленте.

Видео доступно на YouTube-канале IB. Права на видео принадлежат IB.

О том, кто может сыграть Галактуса, тоже ходили слухи. Больше всего инсайдеры говорили про Хавьера Бардема. Информация пока не подтвердилась.

Главные роли в «Фантастической четвёрке» сыграют Педро Паскаль, Ванесса Кирби, Джозеф Куинн и Эбон Мосс-Бакрак. Премьера картины состоится 25 июля 2025 года.