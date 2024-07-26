БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Marvel жирно намекнула на главного злодея фильма «Фантастическая четвёрка»

Marvel жирно намекнула на главного злодея фильма «Фантастическая четвёрка»
Аудио-версия:
Комментарии

Сейчас в Сан-Диего проходит Comic-Con. Свою панель, конечно же, получила и Marvel Studios, которая порадовала фанатов эффектным шоу дронов. Поклонники засняли красивое представление в небе и выложили на YouTube.

Во время мероприятия Marvel показала в воздухе изображение Галактуса, а после него логотип фильма «Фантастическая четвёрка». Вероятно, таким образом подтвердились слухи о том, что именно пожиратель планет станет главным врагом команды в грядущей ленте.

Видео доступно на YouTube-канале IB. Права на видео принадлежат IB.

О том, кто может сыграть Галактуса, тоже ходили слухи. Больше всего инсайдеры говорили про Хавьера Бардема. Информация пока не подтвердилась.

Главные роли в «Фантастической четвёрке» сыграют Педро Паскаль, Ванесса Кирби, Джозеф Куинн и Эбон Мосс-Бакрак. Премьера картины состоится 25 июля 2025 года.

Материалы по теме
Фото
Стартовали съёмки новой «Фантастической четвёрки» с Педро Паскалем
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android