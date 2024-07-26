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Netflix уменьшил бюджет фильма по культовой игре BIoshock

Netflix уменьшил бюджет фильма по культовой игре BIoshock
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Продюсер будущей экранизации культовой серии Bioshock Рой Ли поделился новыми деталями картины. По его словам, онлайн-кинотеатр Netflix серьёзно уменьшил бюджет ленты, из-за чего авторам пришлось переписывать сценарий, чтобы он подошёл к новым требованиям топ-менеджеров.

Ли не стал вдаваться в подробности, отметив лишь, что будущий фильм расскажет более личную историю главного героя. Судя по всему, это значит, что лента получится куда менее масштабной, чем изначально задумывалось.

Netflix анонсировал фильм по серии Bioshock в 2022 году, его режиссёром выступит знаменитый Френсис Лоуренс («Я — легенда»), а сценарий напишет Майкл Грин («Логан»). У картины пока нет актёрского состава и примерных сроков выхода.

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