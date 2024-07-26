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Погоня с летальным исходом — в отрывке из ремейка фильма «Ворон» с Биллом Скарсгардом

Погоня с летальным исходом — в отрывке из ремейка фильма «Ворон» с Биллом Скарсгардом
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Кинокомпания Lionsgate опубликовала зрелищный отрывок из ремейка фильма «Ворон» с Биллом Скарсгардом в главной роли. В отрезке его герой преследует убийц, но во время погони удача оказывается не на стороне героя.

Во время движения его выпинывают из машины — прямо на грузовик, который переезжает персонажа, однако после полученным травм он продолжает своё преследование.

Видео доступно на YouTube-канале Lionsgate Movies. Права на видео принадлежат Lionsgate.

Напомним, ремейк культового фильма 1994 года расскажет о рок-музыканте Эрике Дрэйвене, который жертвует собой ради возлюбленной, но возвращается в реальный мир ради возмездия.

В кинотеатрах России лента выйдет одновременно со всем миром — 22 августа.

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