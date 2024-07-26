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Стартовали съёмки фэнтези «Легенды наших предков» с Юрием Колокольниковым

Стартовали съёмки фэнтези «Легенды наших предков» с Юрием Колокольниковым
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Кинокомпании ID Production и Red Pepper Film объявили о старте съёмок фильма «Легенды наших предков» в Екатеринбурге. Производство продлится несколько месяцев, после чего премьера ленты состоится в кинотеатрах страны.

Фильм расскажет о репортёре, который по заданию редакции оказывается в затерянном в тайге селении, где он услышал старинное предание о владыке леса. Вернувшись домой, он внезапно начинает видеть и слышать этого древнего духа, который просит спасти исчезающих фантастических созданий. Журналист соглашается и вместе с 12-летней дочерью отправляется в края, почти не тронутые цивилизацией.

Режиссёром картины выступает Иван Соснин («Пришелец»), а главные роли в фильме сыграли Александр Яценко («Мастер и Маргарита»), Антон Кузнецов («Лётчик»), Александра Бабаскина («Чижик-Пыжик возвращается»), Марьяна Спивак («Нелюбовь»), Юрий Колокольников («Игра престолов») и другие актёры.

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