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Стартовали съёмки комедийного сериала «ОПГ» с Андреем Мерзликиным и Павлом Деревянко

Стартовали съёмки комедийного сериала «ОПГ» с Андреем Мерзликиным и Павлом Деревянко
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По данным издания «Бюллетень кинопрокатчика», стартовали съёмки комедийного сериала «ОПГ». Производством шоу занимаются Okko, продюсерский центр Originals Production и кинокомпания Norm Production.

Сюжет развернётся в 1999 году. Он расскажет о том, как провинциальный бандит по прозвищу Воркута попадает за решётку. В тюрьме он лишается сна и через пару недель видит свою совесть в образе человека, который объясняет герою, что, пока тот плохой, спать он не будет. Через 25 лет бандит выходит на свободу, где ему предстоит загладить вину перед теми, чью жизнь он испортил.

Фото: Okko

Фото: Okko

Фото: Okko

Фото: Okko

Фото: Okko

Автором сценария и креативным продюсером выступает Алим Бесчоков, а режиссёром стал Пётр Буслов. В актёрском составе задействованы Андрей Мерзликин, Григорий Сиятвинда, Павел Деревянко, Татьяна Кравченко, Владимир Симонов, Алексей Макаров, Алексей Гришин и другие.

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