«Marvel вернулась»: первые зрители в восторге от «Дэдпула и Росомахи»

25 июля состоялась ранняя премьера фильма «Дэдпул и Росомаха» — одна из главных премьер 2024 года. Картина станет важнейшим фильмом для киновселенной Marvel, который положит начало грядущим событиям с мультивселенными.

На агрегаторе Rotten Tomatoes у ленты сформировался первый рейтинг от зрителей. По итогам более 2500 отзывов ленту рекомендуют к просмотру сразу 98% пользователей. Они хвалят юмор, обилие камео, экшен-сцены и общий задор фильма, а также радуются возвращению Marvel к необычным для неё картинам.

Фото: Rotten Tomatoes

Некоторые отзывы зрителей о «Дэдпуле и Росомахе»

Это мой любимый фильм, спасибо Marvel за спасение вашей ДНК.

Феноменальный фильм с отличными актёрами и великолепной «химией». Хью и Райан были рождены, чтобы работать вместе. Кроме того, мне также понравились камео.

Я наслаждался каждым моментом фильма, он был весёлым от начала до конца.

«Дэдпул и Росомаха» входит в мой топ-5 фильмов Marvel. Обязательно посмотрите, потому что это ШЕДЕВР.

Лучший фильм 2024 года. Много экшена и юмора с рейтингом «18+». Я схожу в кино ещё раз. Райан и Хью — идеальная команда. Надеюсь, они будут сниматься до 90 лет!

Заставил меня смеяться весь фильм. Хью Джекман по-прежнему лучший Росомаха, без сомнения. История немного сумбурная, но «химия» между Хью и Райаном компенсирует всё. Marvel вернулась.

Мировая премьера «Дэдпула и Росомахи» состоялась 26 июля. До России лента доберётся неофициальными способами, однако точной даты у киносетей пока нет.