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Владислав Antares Кертман из VP пропустит топ-турнир по Dota 2 в Китае и сменит роль

Владислав Antares Кертман из VP пропустит топ-турнир по Dota 2 в Китае и сменит роль
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Российский киберспортсмен Владислав Antares Кертман из состава Virtus.pro по Dota 2 пропустит топ-турнир Clavision Snow Ruyi Invitational в Китае и поменяет игровую позицию. Об этом сообщили представители клуба.

На текущий момент Антарес всё ещё числится в основном составе киберспортивной организации. Однако CEO Virtus.pro Николай Петросян подтвердил, что на чемпионате в Китае «медведи» будут выступать с новым дуэтом саппортов. Кто именно заменит киберспортсмена, пока неизвестно.

Кроме этого, руководитель направления Dota 2 в VP Александр StrangeR Соломонов рассказал, что Кертман планирует сменить игровую роль с четвёртой позиции на третью:

Влад — однозначно высокоуровневый игрок, который находится в поиске себя. Те, кто следит за его карьерой, знают, что мысли о смене роли посещали его уже давно. Теперь они сформировались окончательно, о чём игрок предупредил нас заранее.
Искренне желаю Владу удачи, верю, что при должном старании всё получится!

Ранее российская Virtus.pro перевела в инактив капитана состава по Dota 2 Артёма fng Баршака.

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