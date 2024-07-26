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Вышел трейлер драмы «Его три дочери» с Элизабет Олсен и Наташей Лионн от Netflix

Вышел трейлер драмы «Его три дочери» с Элизабет Олсен и Наташей Лионн от Netflix
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Онлайн-кинотеатр Netflix представил дебютный трейлер фильма «Его три дочери». Драматическая картина выйдет в стриминговом сервисе уже 20 сентября после двух недель ограниченного проката в кинотеатрах США.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

«Его три дочери» расскажут историю трёх дочерей, которые были разлучены в далёком детстве. Однако общая трагедия сводит их вместе, и теперь они вынуждены жить в одной квартире в Нью-Йорке, чтобы ухаживать за своим пожилым отцом.

Главные роли в драматической ленте сыграли Наташа Лионн («Покерфейс»), Элизабет Олсен (Алая Ведьма из фильмов Marvel) и Кэрри Кун («Оставленные»). Режиссёром выступил Азазель Джейкобс, известный по сериалу «Соболезную вашей утрате».

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