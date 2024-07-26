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Режиссёр «Дня независимости» готов снять третью часть с позволения Disney

Режиссёр «Дня независимости» готов снять третью часть с позволения Disney
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Американский режиссёр Роланд Эммерих сообщил, что у него уже есть готовая история «Дня независимости 3» — продолжения дилогии фильмов-катастроф с Уиллом Смитом. Однако постановщику нужно разрешить одну важную проблему — договориться с Disney.

Дело в том, что сейчас права на франшизу принадлежат корпорации Боба Айгера. Эммерих заявил, что если ему удастся договориться с компанией и урегулировать все финансовые вопросы, то он готов приступить к съёмкам ленты в самое ближайшее время.

Оригинальный «День независимости» вышел в 1996 году и рассказывал о вторжении пришельцев на Землю. Лента получила положительные отзывы от зрителей и критиков, заработав в прокате около $ 817 млн. В 2016 году Эммерих выпустил продолжение, «День независимости: Возрождение», которое не понравилось прессе и обычным пользователям, а в прокате оно собрало всего $ 389 млн.

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