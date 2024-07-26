Райан Рейнольдс хотел снять фейковый фильм для защиты «Дэдпула и Росомахи» от спойлеров

26 июля состоялась премьера фильма «Дэдпул и Росомаха» — одного из важнейших фильмов Marvel последних лет. Помимо двух известных супергероев, в ленте также появляются и многие другие персонажи из различных франшиз — их участие в проекте удалось скрыть вплоть до премьеры.

У исполнителя главной роли Райана Рейнольдса изначально был план, как избежать различных утечек. Он предлагал снять фейковый фильм «Альфа-коп» и продвигать его как историю о двух полицейских с общим мозгом. Спустя пять минут после начала сеанса лента бы заканчивалась и начинался бы показ «Дэдпула и Росомахи».

Изначальная идея «Дэдпула и Росомахи» заключалась в том, чтобы снять фальшивый фильм под названием «Альфа-коп», который был бы очень плохим. Я даже сделал плакат с ним. Речь там шла о двух парнях, у которых был один мозг, и вместе они становятся идеальными полицейскими. Это было бы ужасно. Представьте: те самые 10 смельчаков в Америке пошли бы на сеанс в первые выходные и через пять минут после начала фильма перед ними появляется логотип Marvel, после чего начинается показ «Дэдпула и Росомахи».

До реализации своей задумки Рейнольдс так и не добрался — одна из ведущих кинокомпаний вряд ли позволила бы актёру провернуть подобный трюк с важнейшим для неё фильмом. Аналитики предрекают ленте миллиардные сборы и рекордный старт для картин с рейтингом «18+».