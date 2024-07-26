БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Открытие ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Игрок ушёл из состава Team Secret Пуппея по Dota 2

Игрок ушёл из состава Team Secret Пуппея по Dota 2
Аудио-версия:
Комментарии

Чешский киберспортсмен Мирослав BOOM Бицан покинул состав европейской Team Secret по Dota 2 и объявил о поиске команды.

В команде под руководством Клемента Puppey Иванова чешский про-игрок занимал третью позицию. В общей сложности BOOM выступал за Team Secret более года. Лучшим результатом для киберспортсмена в данном ростере стало 7-8-е место на топ-турнире ESL One Kuala Lumpur 2023. Кто заменит Бицана, пока неизвестно.

Официальный состав Team Secret по Dota 2 на данный момент:

  1. Ремко Crystallis Аретс.
  2. Тэн Kordan Тжин Яo.
  3. TBD.
  4. TBD.
  5. Клемент Puppey Иванов.
  • Ли Heen Сонг Го (тренер)
  • Тью ah fu Сун Чуан (тренер)

Ранее Team Secret была заявлена в качестве участника топ-турнира Clavision Snow Ruyi Invitational по Dota 2 в Китае, однако в итоге команда отказалась от выступления на ивенте.

Материалы по теме
Team Secret и nouns отказались от выступления на китайском топ-турнире по Dota 2
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android