Игрок ушёл из состава Team Secret Пуппея по Dota 2
Чешский киберспортсмен Мирослав BOOM Бицан покинул состав европейской Team Secret по Dota 2 и объявил о поиске команды.
В команде под руководством Клемента Puppey Иванова чешский про-игрок занимал третью позицию. В общей сложности BOOM выступал за Team Secret более года. Лучшим результатом для киберспортсмена в данном ростере стало 7-8-е место на топ-турнире ESL One Kuala Lumpur 2023. Кто заменит Бицана, пока неизвестно.
Официальный состав Team Secret по Dota 2 на данный момент:
- Ремко Crystallis Аретс.
- Тэн Kordan Тжин Яo.
- TBD.
- TBD.
- Клемент Puppey Иванов.
- Ли Heen Сонг Го (тренер)
- Тью ah fu Сун Чуан (тренер)
Ранее Team Secret была заявлена в качестве участника топ-турнира Clavision Snow Ruyi Invitational по Dota 2 в Китае, однако в итоге команда отказалась от выступления на ивенте.
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