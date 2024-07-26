Игрок ушёл из состава Team Secret Пуппея по Dota 2

Чешский киберспортсмен Мирослав BOOM Бицан покинул состав европейской Team Secret по Dota 2 и объявил о поиске команды.

В команде под руководством Клемента Puppey Иванова чешский про-игрок занимал третью позицию. В общей сложности BOOM выступал за Team Secret более года. Лучшим результатом для киберспортсмена в данном ростере стало 7-8-е место на топ-турнире ESL One Kuala Lumpur 2023. Кто заменит Бицана, пока неизвестно.

Официальный состав Team Secret по Dota 2 на данный момент:

Ремко Crystallis Аретс. Тэн Kordan Тжин Яo. TBD. TBD. Клемент Puppey Иванов.

Ли Heen Сонг Го (тренер)

Тью ah fu Сун Чуан (тренер)

Ранее Team Secret была заявлена в качестве участника топ-турнира Clavision Snow Ruyi Invitational по Dota 2 в Китае, однако в итоге команда отказалась от выступления на ивенте.