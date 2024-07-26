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Virtus.pro представила обновлённый состав на топ-турнир в Китае по Dota 2

Virtus.pro представила обновлённый состав на топ-турнир в Китае по Dota 2
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Киберспортивный клуб Virtus.pro анонсировал обновлённый ростер по Dota 2 для выступления на топ-турнире Clavision Snow Ruyi Invitational в Китае.

Как сообщалось ранее, на китайском чемпионате «медведи» выступят с новым дуэтом саппортов. На место Владислава Antares Кертмана, сменившего роль, пришёл Дмитрий DR.bum Тажибаев, а переведённого в запас капитана Артёма fng Баршака заменит Владислав Rein Косыгин.

На Clavision Snow Ruyi Invitational Тажибаев и Косыгин будут выступать в качестве замен. Продолжат ли новички представлять VP после данного турнира, неизвестно. До этого DR.bum и Rein выступали в составе российской One Move.

Состав Virtus.pro на Clavision Snow Ruyi Invitational по «Доте»:

  1. Илья Kiritych Ульянов.
  2. Илья squad1x Кувалдин.
  3. Евгений Noticed Игнатенко.
  4. Дмитрий DR.bum Тажибаев.
  5. Владислав Rein Косыгин.
  • Сергей G Брагин (тренер).

Топ-турнир Clavision Snow Ruyi Invitational по Dota 2 пройдёт в LAN-формате в период с 28 июля по 4 августа в Китае. В рамках соревнования 10 команд разыграют призовой фонд в размере $ 500 тыс.

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