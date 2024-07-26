Virtus.pro представила обновлённый состав на топ-турнир в Китае по Dota 2

Киберспортивный клуб Virtus.pro анонсировал обновлённый ростер по Dota 2 для выступления на топ-турнире Clavision Snow Ruyi Invitational в Китае.
Как сообщалось ранее, на китайском чемпионате «медведи» выступят с новым дуэтом саппортов. На место Владислава Antares Кертмана, сменившего роль, пришёл Дмитрий DR.bum Тажибаев, а переведённого в запас капитана Артёма fng Баршака заменит Владислав Rein Косыгин.
На Clavision Snow Ruyi Invitational Тажибаев и Косыгин будут выступать в качестве замен. Продолжат ли новички представлять VP после данного турнира, неизвестно. До этого DR.bum и Rein выступали в составе российской One Move.
Состав Virtus.pro на Clavision Snow Ruyi Invitational по «Доте»:
- Илья Kiritych Ульянов.
- Илья squad1x Кувалдин.
- Евгений Noticed Игнатенко.
- Дмитрий DR.bum Тажибаев.
- Владислав Rein Косыгин.
- Сергей G Брагин (тренер).
Топ-турнир Clavision Snow Ruyi Invitational по Dota 2 пройдёт в LAN-формате в период с 28 июля по 4 августа в Китае. В рамках соревнования 10 команд разыграют призовой фонд в размере $ 500 тыс.